Projekt in der Stadt „Helden“ von Goch sind in Schaufenstern zu sehen

„Bei unserer Schlagerparty am Haus am See in Kessel war die ganze Serie ausgestellt, und sie wandert jetzt zu verschiedenen anderen Orten, als Nächstes zum Beispiel zu Curry Q.“, erklärt Ruelfs. Nicht immer würden alle Porträts gezeigt, manchmal nur eine Auswahl, weitere Bilder sollen noch hinzukommen. „Dahinter steckt der Künstler Michael Strogies aus Düsseldorf, der in ganz Deutschland schon 40 Benefiz-Kunstausstellungen gemacht hat“, so Ruelf. Die Idee: Es werden Bilder von Bürgern gezeigt, die in ihrem Ort Sinnvolles tun. Das kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen geschehen: Uwe Taggruber engagiert sich seit vielen Jahren intensiv für das „Goli“-Kino, Wolfgang Pitz ist der aktive und auch mal streitbare Chef der CDU-Senioren Union im Ort, Helga Scheiberle führt mit großem persönlichen Einsatz ein privates Tierheim, „Uche“ ist der sehr beliebte Pfarrer von „GocherLand“. Alt-Bürgermeister Willi Vaegs, auch lange Zeit Vorsitzender des Heimatvereins und zeitlebens der Feuerwehr verbunden, ist vor allem den reiferen Semestern wohlbekannt.