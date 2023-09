Besondere Aktion am Flugplatz Piloten aus Goch zeigen schwerkranken Kindern die Welt von oben

„Das Leuchten in den Augen der Kinder ist unbezahlbar“, meint Hauptorganisator Stephan Becks. Für ihn sei es absolute Herzenssache. Der 61-Jährige suchte vor elf Jahren nach einer Möglichkeit, etwas für einen guten Zweck zu tun, so kam er auf das Kinderhospiz. Von Anfang an wurde der Vorschlag sehr gut angenommen, nicht nur seitens des Hospizes – auch die Piloten innerhalb des Vereins seien jedes Jahr begeistert. „Schon im Februar fragen die Piloten nach, wann es das nächste Mal stattfindet“, sagt er. Tatsächlich gebe es eher einen Überfluss an Piloten, die bereit sind, den Kindern einen unvergesslichen Rundflug zu ermöglichen.