Gemeinde und Straßen.NRW streiten Ärger wegen überfluteter Straße in Uedem

In Uedem musste am Montag nach Dauerregen die Straße „Steinbergen“, eine Hinführung zur A57, abermals in beide Richtungen wegen Hochwasser voll gesperrt werden. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz, um das Wasser von der Straße zu bekommen. Ein Problem, das Anwohner und Autofahrer schon seit Jahren belastet: In regelmäßigen Abständen müssen Uniformierte ausrücken.