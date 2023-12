Adventsmarkt „Weihnachten im Dorf“ bezauberte Kessel

Kulinarisch wurden die Besucher mit leckeren Reibekuchen von Familie Kriege verwöhnt, die WiWa-Gruppe bot Pommes und Würstchen an. Aber auch Süßes, Waffeln und Popcorn durften nicht fehlen – dabei halfen die Eltern der Kindergartenkinder. Immer ein kleines Abenteuer für die jungen Gäste bietet die Feuerwehr, wenn es wieder heißt Stockbrot am offenen Lagerfeuer zuzubereiten. Die Jugendfeuerwehr sorgte mit Ihren Feuerschalen für eine heimelige Atmosphäre und wohlige Wärme. Glühwein von Ludger Pauls, schöne Klänge der Musikkapelle und der Nikolaus kamen bestens an. Den Weihnachtsbaum durften die Kinder per Hubbühne mit selbstgebasteltem Baumschmuck behängen.