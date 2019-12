Advent in Kevelaer : Lebendige Krippe als Besuchermagnet

Kevelaer Die Pause für „Hermann“ ist vorbei. Der Esel ist vom Irrland jetzt wieder in die City von Kevelaer umgezogen. Hier gehört er zum Blickfang des Advents- und Krippenmarktes. Die Besucher erwarten drei Marktbereiche um die Basilika.

Im Zentrum des Forums zog die große lebendige Krippe mit drei Schafen, Esel „Hermann“ und einem jungen Ochsen viele Kinder und Familien an. Um Punkt 15.30 Uhr traf Bürgermeister Dominik Pichler gemeinsam mit der evangelischen Pfarrerin Karin Dembek ein, um eröffnende Grußworte an die Kevelaerer und auswärtigen Gäste zu richten. „Ich hoffe sehr, dass das Wetter, was sich bis zum kommenden Wochenende ankündigt, auch darüber hinaus noch bleibt – nämlich kalt und trocken. Kalt ist ja nicht überraschend, sondern eher der Jahreszeit entsprechende. Jedenfalls ist es wichtig für den Krippenmarkt und auch für die Besucher, wenn es wenigstens trocken bleibt“, so der erste Mann der Marienstadt.