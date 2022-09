Auszeichnung für Adolf Schreiber : Verdienstkreuz für den Schweißer-Chef

Der stellvertretede Landrat Stefan Welberts übergab Adolf Schreiber das Verdienstkreuz und die Urkunde sowie seiner Ehefrau Fränzi einen Blumenstrauß. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch/Kleve Adolf Schreiber hat vielen Menschen zu einem sicheren Job verholfen. Nun hat der aus zahlreichen Vereinen und politischen Gremien bekannte und geschätzte Gocher das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen.

Es ist vor allem seine soziale Ader, die zahlreiche Mitbürger im Laufe von Jahrzehnten zu schätzen gelernt haben. Adolf Schreiber ist der lebende Beweis dafür, dass es auch in einer Partei, die kein „S“ in ihrem Namen führt, (hoffentlich viele) Menschen gibt, die den „kleinen Mann“ im Auge haben. Dem ist, das weiß der 82-jährige Gocher, übrigens am besten durch tätige Unterstützung zu helfen, nicht durch noble Worte. Nicht zuletzt dafür wurde Adolf Schreiber jetzt vom Budespräsidenten mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Die Übergabe von Urkunde, Orden und Blumen für Ehefrau Fränzi übernahm im Klever Kreishaus der stellvertretende Landrat Stefan Welberts.

„Langjähriges kommunalpolitisches und berufsständisches Engagement“ ist die Begründung für die hohe Auszeichnung. Ehrenamtliches Engagement in vielerlei Ausprägung zeichnet den 82-Jährigen aus. Ob im Martinskomitee, bei der Papa-Klein-Bürgerstiftung oder im Heimatverein: Adolf Schreiber ist in vielen Gruppierungen aktiv. Deshalb mussten Fränzi Schreiber und seine beiden Töchter früher oftmals auf ihn verzichten. Heute sind es insbesondere die Enkel, die Zeit beanspruchen – und immer sicher sein können, dass Opa und Oma für sie da sind.

Info Diese Vereine liegen ihm am Herzen Bürgerstiftung Dabei geht es ums Brauchtum, um Kunst und Kultur, Erziehung und Bildung, Wissenschaft und Forschung, Natur- und Umweltschutz, öffentliche Gesundheit und Sport. Heimatverein Schreiber hat durch seine Stiftungsarbeit daran mitgewirkt, dass die Stadt das historische Fünf-Ringe-Haus erwerben konnte und der Heimatverein sich darin ansiedeln kann.

Das Erwachsenenleben begann nach der Abendschule mit dem Ingenieursstudium in Krefeld. Ein Studium an der Technischen Hochschule als „Gewerbelehrer“, wie es damals noch hieß, schloss sich an, Schreiber ging an die Berufsschule. „Bis zu seiner Pensionierung als Studiendirektor im Jahr 2006 und darüber hinaus noch bis 2008 wirkte er viele Jahrzehnte lang am Berufskolleg des Kreises Kleve in Kleve. Außerdem leitete er von 1981 bis 2010 mit großem Engagement nebenberuflich die schweißtechnische Kursstätte in Kleve“, heißt es in der Laudatio. Nicht wenige Menschen in der Region verbinden den Gocher sehr stark gerade mit dieser Funktion. Bis heute findet er manchen Anlass, um mal wieder auf die Kursstätte aufmerkaam zu machen. Denn „Schweißen verbindet“, wie die Branche wirbt, nicht nur Stahl und Aluminium, sondern im übertragenen Sinne auch Menschen. Oder Arbeitsplätze und Jobsuchende.

Einige, die es aus verschiedensten Gründen schwer haben, in den Beruf zu finden, hat die Ausbildung in allen üblichen Schweißverfahren in der Klever Kursstätte weitergeholfen. Adolf Schreiber hat sich auch in der Handwerkskammer 36 Jahre lang eingebracht. Für seine berufsständischen Verdienste gab es in der Vergangenheit schon manche Ehrung, natürlich vom Schweißer-Verband, aber auch von der Handwerkskammer.

Sehr lange schon ist Adolf Schreiber CDU-Mitglied: Bereits 1969 trat er bei, engagierte sich (natürlich) im Arbeitnehmerfllügel CDA und war einige Jahre Vorsitzender der Gocher Jungen Union.Schreiber gehörte von 1975 bis 1989 dem Stadtrat und von 1998 bis 2019 dem Kreistag. Dort hatte er unter anderem den Vorsitz im Ausschuss für Gesundheit und Soziales inne.