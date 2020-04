Infrastruktur Goch : Sickergruben zur Entwässerung der Straßen

Die zwei Klärgruben zur Regenwasserversickerung entstehen vor dem Baugebiet Neu-See-Land.

Gegenüber der Zufahrt zum Baugebiet Neu-See-Land liegt ein Acker, der sicherlich nicht bebaut werden soll oder darf. Warum sind dann dort, angrenzend an die Pfalzdorfer Straße und an den Feldweg am Hunsberg, große Rechtecke mit rosa bemalten Holzpfählen markiert? Die Rheinische Post erkundigte sich bei Stadtsprecher Torsten Matenaers, der mitteilte, es handele sich um die Vorarbeiten zu zwei Sickergruben, die dort angelegt würden. Näheres ergebe sich aus einer Ausschreibung, die öffentlich einzusehen ist.