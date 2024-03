Nikodemus Schnabel in Gaesdonck „Viele schütteln über uns den Kopf, aber wir lassen uns nicht vereinnahmen“

Es gibt derzeit nicht viele Deutsche in Israel. Einige Journalisten und Kirchenleute sind geblieben, trotz oder gerade wegen des Krieges. Zum Beispiel Abt Nikodemus Schnabel, ein aus Fulda stammender Benediktinermönch, medial erfahren und spätestens seit seinem Buch „Zuhause im Niemandsland. Mein Leben im Kloster zwischen Israel und Palästina“ ein gefragter Redner. Die Deutsche Atlantische Gesellschaft, die Bundeswehr aus Kalkar und Gaesdonck luden ihn zum letzten Wintervortrag der Saison in die Schule ein. Direktor Markus Oberdörster kündigte den Gästen, darunter viele Oberstufenschüler, einen Bericht über die aktuelle Lage im Heiligen Land aus christlicher Sicht an. Anderthalb erkenntnisreiche Stunden folgten.