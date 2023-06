Präsentation zum Schluss So war das Kinder College in der Gaesdonck

Kinder in den naturwissenschaftlichen Kursen Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik und Physik auf Forschungsreise: Dabei untersuchte der Biologie-Kurs die Natur des vielseitigen Gaesdoncker Geländes hautnah. In Chemie gab es zwischendurch knallende Reaktionen, während die Physiker unter anderem stabile Brücken bauten oder ein Mikrowellen-Gerät untersuchten. Ganz anders als in der Schule zeigte sich der Mathematik-Kurs, indem zum Beispiel mithilfe des Cesar-Codes geheime Botschaften verschlüsselt werden konnten. Neu in diesem Schuljahr war der Mini-Computer Calliope, der von den Informatik-Kinder selbstständig programmiert werden konnte. Auch die Kinder in den sprachlich-künstlerischen Kursen gingen auf große Entdeckungsreise. So reisten die Kinder des Englisch-Kurses in viele englischsprachige Länder und wurden dabei vom Hund Barney begleitet, der ihnen regelmäßig Post schickte. Der Niederländisch-Kurs nutzte die Nähe der Gaesdonck zu den benachbarten Niederlanden und ging dort zum Abschluss Pommes essen, wobei die Kinder selbstständig die Bestellung aufgaben.