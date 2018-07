Abkühlung für die Wildschweine im Tierpark Weeze

WEEZE Auch die Tiere im Park in Weeze stöhnen über die Hitze. Glücklicherweise haben sie genügend schattige Plätze, um sich zurückzuziehen. Besucher kommen am Nachmittag derzeit kaum noch. Erst abends wird es voller.

Etwa 15 Grad, diese Temperatur kennen Alpakas eigentlich vom „Zuhause“ ihrer Artgenossen in den Anden in 2000 Meter Höhe. Derzeit herrschen im Tierpark Weeze allerdings mehr als doppelt so hohe Temperaturen. Kein Wunder also, dass die Tiere da ins Schwitzen kommen.