Sommervergnügen : Jetzt beginnen wieder die Sonntags-Radtouren ab Goch

Goch Von Mai bis September radeln Gocher sonntags durch ihre Heimat. Gertrud Brey führt die Gruppe.

Seit dem Jahr 2009 finden in den Sommermonaten die beliebten Sonntagsradtouren durch den Niederrhein und die benachbarten Niederlande unter Führung von Gertrud Brey statt. Am 2. Sonntag (nicht zu verwechseln mit jedem 2. Sonntag!) in den Monaten Mai bis September treffen sich die Radler und verbringen auf einer Radtour zwischen 50 und 70 Kilometer Länge gemeinsam einen schönen Tag.