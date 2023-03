Von „Ab ins Beet“ bis „Promi Dinner“ Warum wir Garten-Guru Ralf Dammasch vermissen werden

Seit Jahren ist Ralf Dammasch für seine Auftritte in der Vox Fernsehshow „Ab ins Beet“ bekannt. Bei den Fans kommt er gut an: In einer Folge möchte Ralf seiner damaligen Frau eine Erdsauna bauen und bekommt wieder tatkräftige Unterstützung von Ralle und Claus. Der Gedanke dahinter: In die Sauna gehen können, ohne an einen anderen Ort fahren zu müssen. Während Ralle und Claus sich zunächst mal orientieren und ein paar Details zum Projekt haben möchten, steckt Ralf schon wieder mit dem Gesicht in Pflanzen und rupft sie heraus. „Ein strenges Regiment, was der Ralf hier führt“, meint dann auch Ralle. Unvergessen ist auch der Satz aus dem Voice-Over: „Ralf Dammasch trägt Ohrenschützer – damit er Claus nicht hören muss“.