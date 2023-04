A57 zwischen Kleve und Goch gesperrt Feuerwehr löscht brennenden Lastwagen auf der Autobahn

Update | Goch/Kleve · Die Autobahn ist momentan zwischen Kleve und Goch in Richtung Köln gesperrt. Ein Lkw ist dort am Morgen in Brand geraten. Noch läuft der Einsatz.

19.04.2023, 12:49 Uhr

17 Bilder Feuerwehr löscht brennenden Lkw auf der A 57 17 Bilder Foto: Guido Schulmann

Aus bislang ungeklärter Ursache ist auf der A 57 am Morgen ein Lastwagen in Flammen aufgegangen. Wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei auf Anfrage mitteilte, war das Fahrzeug während der Fahrt in Brand geraten. Der Fahrer stoppte den Lastwagen und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr rückte gegen 9.30 Uhr aus, um den Wagen zu löschen. Wegen des Brandes ist aktuell die Autobahn zwischen den Abfahrten Kleve und Goch in Fahrtrichtung Krefeld gesperrt. Wie lange die Sperrung noch andauern wird, sei derzeit offen, so die Sprecherin. Autofahrer sollten den Bereich am besten weiträumig umfahren. Es werde voraussichtlich noch einige Zeit dauern, bis die Strecke wieder freigegeben werden könnte. Inzwischen habe sich auch ein längerer Stau gebildet. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen bei dem Vorfall niemand. Der Lastwagen habe auch keine gefährlichen Güter geladen, daher bestehe auch für die Bevölkerung keine Gefahr, hieß es von Seiten der Autobahnpolizei.

(zel)