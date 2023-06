Erfolgsgeschichte vom Niederrhein Omexom in Uedem feiert 90 Jahre Horlemann

Uedem · Durch den Verkauf an die französische Gruppe Vinci Energies ist Horlemann in Uedem weiter gewachsen. Wichtie Themen sind heute Infrastukturleitungen, Nah- und Fernwärme sowie Dekarbonisierung. Zum Tag der offenen Tür am 18. Juni sind alle Interessenten eingeladen.

13.06.2023, 05:15 Uhr

650 Mitarbeiter aus 18 Nationen sind bei Omexom in Uedem beschäftigt. Auf dem Betriebsgelände haben sie sich im typischen Horlemann-Gelb zum Gruppenfoto aufgestellt. Foto: Omexom

Von Anja Settnik

Wenn ein Unternehmen 84 Jahre lang „Horlemann“ hieß und erst seit sechs Jahren unter „Omexom“ firmiert, dann darf man ruhig vom 90-jährigen Horlemann-Bestehen sprechen. Oder, wie es die Firma salomonisch selbst ausdrückt, „90 Jahre Energie aus Uedem“. Das Jubiläum zum 75. war nicht gefeiert worden, bis zum 100. ist es noch eine Weile hin. „Deshalb feiern wir jetzt, 90 ist doch eine schöne Zahl“, sagt Sabrina Albert, zuständig für das Marketing. Am Wochenende 16. bis 18. Juni wird gefeiert – mit den Kunden, intern mit den Mitarbeitern und schließlich bei einem Tag der offenen Tür. Zu dem sind am Sonntag von 10 bis 15 Uhr alle Interessierten aus der Region eingeladen. Um sich ein Bild von dem großen Uedemer Arbeitgeber zu machen und vielleicht selbst seine Fühler nach Jobangeboten und Ausbildungsplätzen auszustrecken.