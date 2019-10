Kalkar : Großbrand in Kalkar: Discounter in Flammen

Großbrand in Kalkar: Discounter in Flammen

Blick auf den Einsatzort in Kalkar: 82 Feuerwehrleute bekämpften den Discounter-Brand in der Samstagnacht. Foto: Guido Schulmann

Kalkar 82 Feuerwehrleute bekämpfen zwei Stunden lang die Flammen am Oyweg.

Großbrand in Kalkar: Am Samstag um 0.55 Uhr wurden der Löschzug Mitte und die Löschgruppe Appeldorn zu einem Gebäudebrand alarmiert. Beim Eintreffen war eine Rauchentwicklung aus dem Centershop am Oyweg in Kalkar zu sehen. „Wegen der Größe des Gebäudes hat der Einsatzleiter Vollalarm ausgelöst“, berichtet Helmut Hessel, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Kalkar. Zu Beginn war kein direktes Feuer zu sehen. Um das Gebäude rauchfrei zu bekommen, wurde ein Hochleistungslüfter genutzt. Während des Einsatzes konnte ein Feuerschein entdeckt werden. Die hohe Hitzeentwicklung von etwa 400 Grad an der Decke und 200 Grad im unteren Bereich hat nicht nur den 17 Trupps unter Atemschutz zugesetzt, sondern auch im Gebäude immer wieder zusätzliche kleine Brände entstehen lassen. Durch die massive Hitze sind die Behälter von Farben, Lacken und Öl geschmolzen und aus dem Gebäude gelaufen. Hierfür wurde die Untere Wasserbehörde hinzugerufen. Durch das RWE wurde das Gebäude stromlos geschaltet. Der Abrollcontainer Atemschutz war aus Goch, zum Wechseln der Pressluftflaschen, ebenfalls vor Ort. Nach zwei Stunden etwa war das Feuer unter Kontrolle. Die Löschgruppe Grieth versorgte die Einsatzkräfte mit Kaffee und heißen Würstchen aus dem Feldkochherd. 82 Einsatzkräfte, davon 17 Trupps unter Atemschutz, waren unter der Einsatzleitung von Helmut Hessel vor Ort. Gegen 3.30 Uhr rückten die ersten Kräfte ein, eine Brandsicherheitswache war bis Vormittag vor Ort.