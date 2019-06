Airport : Airport Weeze Ziel einer Pauschalreise

Weeze TV-Reisesender sonnenklar-TV beschreitet neue Wege: 80 Touristen aus ganz Deutschland erkundeten die Region.

(RP) Mit einem Flughafen als Ziel einer Pauschalreise geht der TV-Sender sonnenklar.TV neue Wege. Und die kommen gut an. Mit 80 Anmeldungen ist die erste Pauschalreise zu einem Flughafen bestens gebucht. Jetzt erkundeten die Urlauber aus ganz Deutschland auf geführten Radtouren den Airport Weeze und die Grenzregion. Nach dem Check-In im Best Deal Hotel am Flughafen und der Begrüßung durch die Gastgeber Andreas Lambeck von sonnenklar.TV und Flughafenchef Ludger van Bebber erwartete die Gäste das erste Highligh unter dem Motto „Eine Reise in die Vergangenheit der Royal Air Force Base“. Unter fachkundiger Leitung der „Tourguides“ vom Weezer Royal Air Force Museum entdeckten die Teilnehmer das Gelände bei einer Radtour und besichtigten das RAF-Museum, Hangars und die Wohnbereiche der Briten, die bis 1999 auf dem Gelände gelebt und gearbeitet haben. Auch der gesellige Abend beim Barbecue im Panorama-Restaurant des Flughafens trägt dem historischen Motto Rechnung: Die beliebte niederländische Sängerin Pearl hat ihr Repertoire auf den britischen Musikstil der 60er und 70er Jahre abgestimmt.

Tags darauf erkunden die Besucher die moderne Seite des internationalen Airport Weeze, der seit 2003 ein erfolgreicher, ziviler Verkehrsflughafen ist. Nach dem Frühstück fahren die Besucher mit dem Rad zur Flughafenanlage. Anschließend geht es nach Weeze, wo Bürgermeister Ulrich Francken die Gäste am Rathaus begrüßen wird und zu einem Rundgang einlädt. Dann startet der Fahrradkonvoi, der vom Weezer Tandem-Team begleitet wird, zu einer Tour durch den Nationalpark Maasduinen und zum Leukermeer in den Niederlanden. Am Abend erwartet Showgröße Harry Wijnvoord die Gäste im Flughafen-Restaurant,. Weiter geht es per Bus zum Besuch des Gottesdienstes in der Marien-Basilika der Wallfahrtstadt Kevelaer. „Wir freuen uns, mit unserem Partner sonnenklar.TV eine derart besondere Pauschalreise mit organisieren zu können“, sagt Flughafengeschäftsführer Ludger van Bebber. Schon im Vorfeld der Pauschalreise hat der größte TV-Reisesender Europas über dieses Reisevent berichtet.