Verkehrsunfall am Westring : 78-Jähriger Autofahrer übersieht Radfahrerin - schwer verletzt

Goch Ein 78-jähriger Autofahrer hat in Goch eine 77-jährige Radfahrerin übersehen. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer. Der Verursacher leistete Erste Hilfe, bis der Rettungswagen eintraf.

Am Montagmorgen gegen 9 Uhr fuhr ein 78-jähriger Autofahrer aus Goch mit seinem Skoda Octavia auf dem Westring in Richtung Südring. An der Kreuzung zur Adolf-Kolping-Straße wollte er nach links in die Adolf-Kolping-Straße abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei eine 77-jährige Radfahrerin, die den Westring in Richtung Nordring befuhr und die Kreuzung überqueren wollte. Die Gocherin stürzte und verletzte sich schwer. Der Autofahrer leistete erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die die Frau in ein Krankenhaus brachten.