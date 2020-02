Goch : Gocher beim Freiheitskonzert am Samstag in Milsbeek

Goch (RP) An der Gedenkveranstaltung aus Anlass des 75. Jahrestages der Zerstörung der Stadt Goch nahmen viele Genneper Bürger/innen teil, da der Heimatverein Goch und die Genneper Stichtig „Gennep-Niers-Goch” bemüht sind, die uralten nachbarschaftlichen Beziehungen zu intensivieren.

Daher sind auch die Gocher Bürger/innen zum „Herdenkingen in Milsbeek, Ottersum en Gennep” eingeladen. Am Samstag, 15. Februar, wird in Gennep der Befreiung vor 75 Jahren von der deutschen Besetzung unter dem Motto „75 Jaar Vrede-Vrijheit-Vriendschap“ - „75 Jahre Frieden-Freiheit-Freundschaft“ gedacht. Die Gedenkfeiern beginnen um 9.30 Uhr mit einer Zeremonie in Milsbeek mit ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche Milsbeek. Bei der Kranzniederlegung werden die „River Maas Pipe Band“, die „Fanfaren Crescendo“, die Gesangsgruppe „La Quatri“ und Kinder der Grundschule De Drie Vijvers zu hören sein.. Anschließend findet um 12:30 Uhr an der „Highlanderbridge“ (Niersbrücke) in Gennep eine Gedenkfeier statt, bei der das Friedensfeuer aus Milsbeck übergeben und der Engländer und Schotten gedacht wird, die vor 75 Jahren Gennep befreiten. Hier wird der Gouverneur von Limburg, Dr. Th. Bovens zum Thema Frieden sprechen, der schottische Veteran Major Ted Hunt spricht zum Thema Freiheit und Gochs Bürgermeister Ulrich Knickrehm spricht zum Thema Freundschaft. Um 15 Uhr findet in der Sporthalle in Gennep ein Freiheitskonzert statt. Die Fanfaren „Bereden Wapens“ von der königlichen Armee werden bei der „Tour of Freedom in Concert“ von „Les Chouettes“ - drei flämischen Sängerinnen - begleitet. Das Programm variiert von Marschmusik bis zur Popmusik mit allen Varianten. Neben den Bürgermeistern sind auch die niederländischen und deutschen Bürger/innen zu den Festlichkeiten und zum Konzert eingeladen. Konzerttickets sind bei der KulTOURbühne Goch zum Preis von fünf Euro erhältlich.