Kalkar : „United KaJu“: 72 Stunden Nächstenliebe

Der Xantener Regionalbischof Rolf Lohmann (2. v. r.) inspizierte am Sonntag das Ergebnis der Arbeit in Kalkar. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Fünf Kalkarer Jugendverbände nahmen an der Sozialaktion des BDKJ teil. Sie errichteten eine Grillhütte im Garten des Seniorenzentrums St. Nicolai. Auch Weihbischof Rolf Lohmann sah sich das Resultat der Arbeit an.

Am Anfang war nichts als Wiese. Jetzt steht dort eine geräumige Grillhütte, der Boden ist gepflastert, eine größere Gruppe Menschen wird dort Platz haben, geschützt vor Regen und Wind. Daneben steht ein blitzneuer Schwenkgrill, umrahmt von einem Drahtgeflecht, das mit Basaltsteinen gefüllt ist. Wer hier demnächst Grillfeste feiert, kann sich freuen. Es sind die Bewohner des Kalkarer Seniorenzentrums St. Nicolai. Und die Erbauer des Grillplatzes im Garten dieses Heims sind 80 Jugendliche aus fünf Kalkarer Jugendorganisationen, die sich als „United KaJu (Kalkarer Jugend)“ zusammen getan haben, um in genau 72 Stunden etwas für andere zu schaffen, das viel länger noch wirkt. In 72 Stunden die „Welt ein Stückchen besser machen“ lautete ein Motto der bundesweiten Sozialaktion des BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend).

In Kalkar vernetzten sich dazu die Malteser Jugend, die Pfadfinder St. Benedikt, die Jungschützen des Bürgerschützenvereins sowie die Messdiener der Pfarrgemeinde Heilig Geist und die Firmlinge von Heilig Geist und St. Clemens. Etwa fünf Stunden vor Ende der Aktion war Weihbischof Rolf Lohmann vor Ort und sah sich das Ergebnis an. „Ich bin überrascht in vieler Hinsicht“, sagte er und zeigte sich beeindruckt nicht nur von dem materiellen Ergebnis – der Errichtung der Grillhütte –, sondern auch von der Zusammenarbeit mehrerer Jugendverbände. „Das wirft auch mal ein anderes Licht auf Kirche. Wir sollten uns davon anleiten lassen, das sage ich ganz selbstkritisch, dann müsste es eigentlich vernünftiger weiter gehen mit der Kirche“, so seine Worte. Eigentlich hätten die Jugendlichen nur umgesetzt, was im Evangelium steht, nämlich Nächstenliebe geübt. „Ganz einfach“, so der Weihbischof. Nicht zu übersehen war der Stolz aller Beteiligten auf das Geleistete. „Die Aktion ist sehr gut gelaufen, wir hatten viele fleißige Kinderhände von Klein bis Groß. Und wir haben eine tolle Gemeinschaft erlebt“, sagte Jan van Weegen, als Gruppenleiter aktiv bei den Messdienern und den Jungschützen. Als Tischlergeselle brachte er zusätzlich auch sein Fachwissen ein.