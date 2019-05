uedem : 700. Geburtstag der Hohen Mühle Uedem: Festakt am Sonntag

Eine historische Aufnahme der Uedemer Mühle. Foto: Michael Lehmann/Mühle

uedem (RP) Am kommenden Sonntag, 5. Mai, findet um 11 Uhr der Festakt der Gemeinde Uedem zum 700. Geburtstag der Hohen Mühle statt. Zu dieser Veranstaltung von Heimatverein und Gemeinde ist die Bevölkerung eingeladen.

Die Hohe Mühle ist Wahrzeichen der Gemeinde Uedem, erstmals in 1319 erwähnt und damit eine der ältesten aus Stein erbauten Windmühlen am Niederrhein. Sie wird in diesem Jahr 700 Jahre alt.

Zu diesem Festakt hat die Gemeinde den barrierefreien Zugang zur Mühle in den letzten zwei Wochen erstellt und das Gelände in Ordnung gebracht. Der Heimat- und Verkehrsverein Uedem hat durch Guido Cladder und Astrid Henkel ein Buch über die Geschichte der Uedemer Mühlen geschrieben. Das 380 Seiten starke Buch hat neben der Geschichte der Hohen Mühle auch die anderen Mühlen aus Uedem und Keppeln erwähnt. Hierzu zählt die Niedermühle, die Klutenbergmühle, die Rosenmühle in Keppeln und die Wellesmühlen in Steinbergen und Keppeln. Des Weiteren sind auch noch die Ölmühlen des Ortes aufgeführt.

Die Stadt Uedem galt im Mittelalter als die Kornkammer des Klever Landes. Das Buch, dass der Heimatverein und das Archiv der Gemeinde Uedem mit Unterstützung der Sparkasse Rhein-Maas, der Stiftung der Volksbank an der Niers für Heimatpflege und dem Heimatministerium NRW herausgeben, gibt es zum Sonderpreis von 18,50 Euro.

Der Festakt wird durch den Bürgermeister Rainer Weber eröffnet. Im Rahmen der Veranstaltung hält Dr. Ralf Kreiner (RMDZ) einen Vortrag mit dem Titel „Mühlen im Rheinland im 14. Jahrhundert“. Durch den Vortrag werden die Anwesenden Grundlegendes über die Nutzung der Mühlen in jener Zeit und über die ersten Jahre der Uedemer Mühle erfahren. Arbeit. Der Vorsitzende des Heimat- und Verkehrsvereins Uedem Herr Michael Lehmann und Bürgermeister Rainer Weber werden dann die neue Infotafel für die Uedemer Mühlen enthüllen, die analog den Bauernschaftstafeln erstellt wurde.