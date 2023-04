Aus St. Georgs-Kirche wurde Maria-Magdalena-Kirche Goch feiert die Maria-Magdalena-Kirche

Zwar stammt die Gocher Hauptkirche St. Maria Magdalena vermutlich aus der Zeit um das Jahr 1000, gewidmet war sie in ihrer frühen Zeit allerdings dem heiligen Georg. Erst 1323, da gab es nach Aufzeichnungen im Kirchenarchiv schon mehr als 100 Jahre lang eine selbstständige Pfarrei, erhielt sie ihren bis heute gültigen Namen. Schutzheilige wurde 1323 die heilige Maria Magdalena, und im selben Jahr wurde im neu angebauten Südschiff der Altar geweiht. Das feiert die Gemeinde in diesem Jahr mit diversen Veranstaltungen. Hansi Koepp, früherer Stadtarchivar und Autor diverser heimatkundlicher Werke, schreibt dazu ein neues Heft „An Niers und Kendel“, das wie immer der Heimatverein herausgibt. Für ihn ist besonders der Wechsel des Patroziniums Anlass zum Gedenken. Übrigens ist der Protestant Koepp großer Fan der wunderschönen gotischen Kirche, die so viel Ruhe ausstrahle und schon dadurch jederzeit einen Besuch lohne.