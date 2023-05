70 Millionen Euro Rekord-Investition in Goch – Tricor baut im Gewerbegebiet

Das Unternehmen war das erste, das sein Interesse daran bekundete, sich im damals neu geplanten interkommunalen Gewerbegebiet Goch-Weeze anzusiedeln. Doch die Corona-Jahre verzögerten dies Projekt wie manches andere. Während auf den Baubeginn des Möbelkaufhauses XXXL noch immer gewartet wird, obwohl die Baugenehmigung vorliegt und die neu geschaffene Erschließungsstraße nur auf Benutzung wartet, macht Tricor Packaging & Logistics nun Nägel mit Köpfen. In einer Pressemitteilung teilt das in Bad Wörishofen heimische Unternehmen mit, dass es in Goch/Weeze seine zweite Produktionsanlage für Schwerwellpappe bauen wird. Das Unternehmen investiere 70 Millionen Euro – eine Größenordnung, die es so in Goch noch nicht gab, freut sich Bürgermeister Ulrich Knickrehm. Die Geschäftsführung ist zuversichtlich, im dritten Quartal 2025 eröffnen zu können. Und damit „vor meinem Abtreten als Bürgermeister“, so Knickrehm.