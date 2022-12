Verkehrsunfall in Goch 69-Jährige fährt auf Bundesstraße gegen Baum

Eine 69-jährige Autofahrerin war am Mittwoch, 14. Dezember, gegen 13 Uhr, auf der Kranenburger Straße (B 504) in Richtung Kranenburg unterwegs, als sie aus unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Ihr Auto prallte gegen einen Baum, dabei wurde die Gocherin schwer verletzt. Ersthelfer kümmerten sich um sie, bis Rettungskräfte eintrafen und die 69-Jährige ins Krankenhaus brachten. Die Feuerwehr streute Betriebsstoffe ab. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.