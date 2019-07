Gaesdonck : 600 Jugendliche beim Messdienertag in Gaesdonck

Sport und Spaß stehen beim Messdienertag auf dem Programm – auch beim Bullenreiten. Foto: Breuer

Ein „Danke-Tag“ für Mädchen und Jungen aus den Kreisen Kleve und Wesel ist geplant.

(pbm/cb). Am Wochenende stehen sie stellvertretend für die Gemeinde am Altar, tragen Kerzenleuchter, schwenken Weihrauch oder bringen Brot und Wein zum Pfarrer. Viele treffen sich auch wochentags zu Gruppen- oder Leiterrunden, sie engagieren sich, packen mit an. Messdienerinnen und Messdiener sind auch am Niederrhein nicht aus der Kirche wegzudenken.

Für ihren unermüdlichen Einsatz sollen sie mit einem „Danke-Tag“ belohnt werden. Und die Resonanz ist groß, wie Cornelius Happel, Spiritual an der Gaesdonck, freudig berichtet. Mehr als 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich bereits angemeldet, um am Samstag, 31. August, auf dem Gelände der Gaesdonck einen gemeinsamen Messdienertag zu erleben. Organisiert wurde dieser von einem Team der Gaesdonck gemeinsam mit dem Regionalbüro West, das im Bistum Münster für die Jugendarbeit am Niederrhein zuständig ist.