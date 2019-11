Nierswalde : Denkmäler auf dem Waldfriedhof

Goch-Nierswalde Grabsteine erinnern an verstorbene Erstsiedler Nierswaldes.

(RP) 54 Grabsteine stehen aufgereiht, wie an einer Perlenschnur, am Ostrand des Waldfriedhofes in Nierswalde. Bei den Steinen handelt es sich um Denkmalsteine verstorbener Erstsiedler Nierswaldes. Als es in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, durch Aufgabe von Grabstellen, immer mehr dazu kam, dass Grabsteine vernichtet werden sollten, war es dem Ehrenvorsitzenden des Heimatvereines Nierswalde Günther Gassner, ein Bedürfnis, mittels dieser Steine die besondere Geschichte Nierswaldes zu bewahren.