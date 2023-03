Medizinermangel Goch will Ansiedlung von Ärzten fördern

Das Thema brennt unter den Nägeln: Eltern, die nicht wissen, wohin sie mit ihrem kranken Kind gehen sollen, älteren Menschen, die sich mit einem echten Hausarzt an der Seite sicherer fühlen, chronisch Kranke, die regelmäßige Hilfe benötigen. Im Grunde ist jeder betroffen, denn wenn man sich nicht gut fühlt, braucht man einen Arzt. Keinen Notdienst, keinen Rettungswagen, sondern einfach einen niedergelassenen Allgemeinmediziner, der ansprechbar ist. Junge Ärzte können sich allerdings nur schwer überwinden, dem Niederrhein eine Chance zu geben. In der Stadt locken mehr Patienten, mehr Privatversicherte, das vermeintlich attraktivere urbane Leben. Pech für ländliche Kreise und Kommunen, in denen immer mehr Praxen aufgegeben werden, weil der Nachwuchs fehlt. Die Stadt Goch will nun in puncto Werbung um junge Ärzte selbst tätig werden.