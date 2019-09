Goch : 50 Jahre: Wir sind Haus Freudenberg

info

Historie Am 1. April 1969 begann die Arbeit in der Werkstatt für sieben Menschen mit Behinderung auf dem Freudenberg in Kleve. Der Kreis Kleve hatte das Haus gekauft und übernommen und eine Tageseinrichtung für Menschen mit Behinderung ins Leben gerufen.



Neubau Am 23. Dezember 1971 beschloss der Kreistag den Neubau „Haus Freudenberg“ zu errichten. Am 1. Oktober 1975 bezog die Werkstatt das neu errichtete Haus.



Heute 1984 wurde Haus Freudenberg eigenständig – seither ist die Werkstatt für Menschen mit Behinderung eine GmbH. Heute sind dort mehr als 2000 Menschen tätig.