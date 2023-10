Rodung fürs Förderzentrum 40 Bäume werden für Schulbau an der Niers in Goch gefällt

Das Förderzentrum an der Schützenstraße/Thielenstraße in Goch wird erheblich erweitert, der Standort am Leeger-Weezer-Weg wird dafür, wie berichtet, aufgegeben. m den Platz für die Neubautn zu schaffen, müssen an der Schützenstraße Bäume weichen. Zuständig für die Maßnahme ist der Kreis Kleve als Träger der Schule. In diesen Tagen soll es losgehen mit dem Fällen von 40 Bäumen.