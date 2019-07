Missbrauchsprozess am Klever Landgericht : Ein zerstörerisches „Familienritual“

Eine goldfarbene Justitia-Figur (Archiv). Foto: dpa/Britta Pedersen

Kleve/Goch Weil er seine Stieftochter missbraucht hat, wurde ein 38-jähriger Gocher am Klever Landgericht zu zwei Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Die Mutter der Geschädigten bekam eine Bewährungsstrafe wegen Beihilfe.

Es war ein schwerer Gang für das 16-jährige Mädchen aus Goch – der Gang in den Verhandlungssaal des Klever Landgerichtes am Dienstagmorgen. Auf der Anklagebank: ihre Mutter und ihr Stiefvater, beide 38 Jahre alt. Der Anklagevorwurf: sexueller Missbrauch einer Schutzbefohlenen in 225 Fällen, davon in 75 Fällen in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch eines Kindes. Die Geschädigte: die 16-Jährige selbst.

So belastend war für die Geschädigte die bevorstehende Zeugenaussage, dass ihr Nebenklagevertreter vorab beantragte, den Stiefvater für die Dauer der Vernehmung aus dem Saal zu schicken. In einem Gutachten sei festgestellt worden, dass das erneute Zusammentreffen des Mädchens mit dem Stiefvater „aus traumatherapeutischer Sicht“ nicht zu empfehlen sei, so der Anwalt der Nebenklage. Die Strafkammer folgte dem Antrag, schloss für die Dauer der Vernehmung beide Angeklagten und auch die Öffentlichkeit aus dem Gerichtssaal aus. Per Videoübertragung folgten die Angeklagten der Aussage.

Info Die Straftatbestände und die Gesetzgebung Gesetzgebung Dass nur ein geringer Teil der abgeurteilten Fälle als sexueller Missbrauch eines Kindes gewertet wurde, ergibt sich aus dem Gesetz: Laut Paragraf 176 des Strafgesetzbuches ist ein Kind eine Person unter 14 Jahren. Der sexuelle Missbrauch von Schutzbefohlenen hingegen betrifft Verbrechen an Personen unter 16 Jahren, oder – unter bestimmten Voraussetzungen – Personen unter 18 Jahren. Er wird in Paragraf 174 des Strafgesetzbuches geregelt. Strafen Der Angeklagte wurde am Dienstag wegen Täterschaft in insgesamt 55 Fällen verurteilt, die weibliche Angeklagte wegen Beihilfe zu eben diesen Fällen. Während auf den Stiefvater eine Freiheitsstrafe wartet, bekam die leibliche Mutter eine Bewährungsstrafe.

Nach der Vernehmung der Hauptzeugin folgten die Plädoyers. Auch diese wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten. Das Urteil: Der angeklagte Stiefvater wurde wegen sexuellen Missbrauchs einer Schutzbefohlenen in 55 Fällen verurteilt, sechs Mal davon in Tateinheit mit sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Das Strafmaß: zwei Jahre und sechs Monate Freiheitsstrafe.

Das Urteil gegen die Mutter: Beihilfe zu selbigen Taten. Sie wurde zu einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Zwei Jahre beträgt die Bewährungszeit. Ein Bewährungshelfer wird beigeordnet, zudem muss die Angeklagte 1000 Euro an den Kinderschutzbund zahlen.

Die Rekonstruktion der Fallzahl, das deutete die Kammer in ihrer Urteilsbegründung an, geschah konservativ. Von einem Fall pro Woche sei man in dem Tatzeitraum von Ende 2016 bis Ende 2017 ausgegangen – ein Mindestansatz. Auf der Couch im Wohnzimmer vergriff sich der Stiefvater laut Urteil an dem Mädchen, während die Mutter nach eigener Aussage daneben saß und – auch parallel – sexuellen Praktiken mit ihrem Ehemann nachging.

Die Angeklagten hatten ihre Beteiligung an den Taten zu Beginn der Verhandlung weitgehend eingeräumt, zuvor auch schon in polizeilichen Vernehmungen. Ans Licht waren die Vorfälle durch eine Schwester der Geschädigten geraten. Diese ging zur Polizei, nachdem sie einschlägige Fotografien auf dem Computer des Stiefvaters entdeckt hatte.

Fotografien, die die schwerwiegendsten Ereignisse vielleicht begründet haben. Ermittler fanden später Nacktbilder der Geschädigten auf den Elektrogeräten der beiden Angeklagten. Der Stiefvater erklärte am Dienstag, dass es mit den Fotos angefangen habe. Fotos, die zu Handlungen führten, und letztendlich zu einer Art „Familienritual“, sagte der Nebenklagevertreter. Ein Ritual, das bis heute schwerwiegende Folgen für die Geschädigte habe, betonte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung.