Karnevalsauftakt: „Wenn et Trömmelche jeht“: Klasse-Kür in Goch

„Wenn et Trömmelche jeht“: Klasse-Kür in Goch

Goch Christian II. Rothgang und Lisa II. Hinkelmanns sind das dritte grün-weiße Prinzenpaar des KCC. 314 Minuten langes Showprogramm.

Jürgen Hemmers stellte die Herrscher in spe (wir berichteten ausführlich) kurz vor: Christian sei „ene Gochse Jong und keuert gern Platt“ und Lisa habe „als echte Gochse Deern sogar ihre Hochzeit verschoben“, beide haben am selben Tag Geburtstag, am 19. November. Schon war er da, der große ;Moment der Kür mit Bürgermeister Ulrich Knickrehm, der mit den Ex-Regenten Carsten I. Janssen und Christine I. Linßen, die Abschied nahmen, auf die Bühne geholt worden war. Der Erste Bürger sagte, Christians Leben sei bestimmt von der Farbe Grün, als Kicker sei er umgestiegen in die Bütt: „Karneval ist sein Leben“. Seine „wunderschöne Prinzessin“ Lisa sei „eine Powerfrau mit Durchsetzungsvermögen, der wir es zu verdanken haben, dass es in Goch die erste Adjutantin aller Zeiten gibt“ (nämlich Annika Veltkamp). Die Uhr schlug 20.16 Uhr, als Goch wieder ein Prinzenpaar hatte und Christian II. das Zepter gen Bühnendecke streckte. Der neue Narrenherrscher bedankte sich für den „unglaublichen Empfang“, bezeichnete das Warten auf den Augenblick der Kür als „Achterbahnfahrt“ und witzelte, „mit meinen 27 Jahren zähle ich als inzwischen 66. Prinz der Stadt sicher nicht zu den älteren Prinzen“. Lisa strahlte, weil sie bisher die Bühne nur als Gardetänzerin kannte, und beide versprachen, einen „herzlichen Karneval“ feiern zu wollen. Als Knickrehm die ersten Orden (und Küsschen) der Session bekommen hatte, legten die KCC-Mädchen einen Klasse-Gardetanz zu Ehren der Oberhäupter auf die Bretter.