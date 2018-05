Goch/Kevelaer : 23-Jähriger Gocher mit Faustschlag in Kevelaer verletzt

Goch/Kevelaer Am Samstag gegen 20.30 Uhr lief ein 23-jähriger Gocher die Hauptstraße in Kevelaer in Richtung Museum entlang. In Höhe des Museums traf er sich mit einem 19-jährigen Freund aus Kleve. Dieser hatte einen Streit mit einer anderen Personengruppe. Als der 23-Jährige den 19-Jährigen von der Gruppe wegziehen wollte, um mit ihm den Ort zu verlassen, erhielt er von einer unbekannten Person einen Faustschlag ins Gesicht. Zwei weitere unbekannte Personen kamen ebenfalls hinzu und schlugen auf den Gocher ein. Der Gocher ging zu Boden und stellte beim Aufstehen fest, dass sein Portmonee fehlte. Die Täter waren in der Zwischenzeit in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 23-Jährige wurde leicht im Gesicht verletzt.

Bei den unbekannten Personen soll es sich um 17 bis 19 Jahre alte Männer handeln, die etwa 1,70 Meter groß sind und schlanke Staturen haben. Der Täter, der den Faustschlag gesetzt hat, soll zur Tatzeit eine beige-farbende Basecap und eine rote, dünne Trainingsjacke getragen haben.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Goch unter der Telefonnummer 02823 1080 entgegen.

(RP)