Kalkar : 200 Tänzer(innen) im Wunderland

Kalkar Bei der „German Summer Classic 2019“ der WorldCDF werden dieses Jahr im Wunderland Kalkar gar so einige „aus der Reihe tanzen“.

(nhen) „Gerade beim Linedance ist es möglich, von Kindesbeinen bis ins hohe Alter mit dem Tanzen zu beginnen“, schreibt der BfCW, Bundesverband für Country Westerntanz Deutschland, auf seiner Internetseite. Line Dance beschreibt eine Tanzform, bei der die Tänzer in Reihen- und Linien-Formationen meist zu Pop oder Country-Musik ihre Darbietungen präsentieren.

Bei den „German Summer Classics 2019“, die von Freitag, 26. Juli, bis Sonntag, 28. Juli, im Kalkarer Kernwasserwunderland stattfinden, sind die jüngsten Teilnehmer erst zehn Jahre alt. An den drei Tagen lädt die World Country Dance Federation - der Weltverband für Linedancer - zum Qualifikationswettbewerb für seine Weltmeisterschaft ein.

Dabei geht es vor der Kulisse des Wunderlands durchaus ziemlich international zu. Deutsche, Niederländer, Spanier, Schweizer, Franzosen, Österreicher, Letten und Belgier sind im großen Teilnehmerfeld zu finden. Sie werden sich in drei Disziplinen messen. Dazu gehören Solo-Linedance, Couple (Paartanz) und Team. Management-Direktor Ron Welters freut sich auf das Event im ganz großen Stil. Vor allem die Tatsache, dass neben Country-Musik auch die aktuellen Charts Einzug finden, stimmt ihn erwartungsvoll.

„Das bringt Abwechslung in die Sache“, sagt er. Weniger abwechslungsreich, vielmehr stilvoll kommt die Tanzbekleidung der Teilnehmer daher. Alle Tänzerinnen und Tänzer tragen Stiefel, die Herren zusätzlich noch einen Hut.

Ebenfalls mit von der Partie sind eine Handvoll Workshops, die sich in der Vergangenheit bewährt haben. Dabei werden „im Halbstundentakt die unterschiedlichsten Level und Motions von den besten Lehrern aus allen Ländern unterrichtet“, schreibt der Veranstalter. Das schwungvolle Wochenende wird am Freitagabend um 19 Uhr eröffnet. Samstags wird von neun Uhr früh bis Mitternacht das Tanzbein geschwungen. Am Sonntag schließlich, strebt das ereignisreiche Wochenende gegen 18 Uhr seinem Ende entgegen.