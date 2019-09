Jubiläum im Gocher Bad : Beste Stimmung am See von GochNess

Zwei laue Spätsommerabende mit nur einem kurzen Gewitter lockten die Party-Fans in großer Anzahl an den Kesseler See. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Ganz nach Geschmack und Altersgruppe freuten sich die Gocher am Wochenende an coolen Konzerten oder Rutschenspaß.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Für Hannah und Meike wären all die anderen Highlights gar nicht nötig gewesen: Ist doch super, von einem fast echten aber komplett harmlosen „Ungeheuer“ in den Am genommen zu werden. Die Nessie von GochNess hat ja neuerdings einen kleinen Freund, die Schildkröte Schorsch. Beide Plüsch-Tiere ließen sich am Sonntag mit viel Ausdauer fotografieren, und wenn sie eine Pause brauchten gab es da genügend andere Unterhaltung für die kleinen Besucher. Zum Beispiel wie die altbekannte TV-Spielshow „1, 2 oder 3“.

Da hatten die Jüngsten Spaß am Schwungtuch und bei diversen anderen kleinen Herausforderungen. Gelegenheit für die Eltern, mit einem Glas oder einer Grillwurst auf der Hand am Rand zu stehen und mal durch zu pusten. Was bei eher frischen Temperaturen am Sonntag endlich möglich war.

Das neue Kletterschiff im Freizeitbad darf nun jeden Tag gekapert werden. Im Hintergrund die Becken von GochNess. Foto: Anja Settnik

Info Das Programm zum runden Geburtstag Musik „Ness fetzt“ mit Kasalla und „House am Strand deluxe“. Action Große und kleine Wasserfreunde genossen die Party und den Familientag draußen. Was bleibt Ab sofort steht das große Kletter-Piratenschiff „Kenterprise“ Badegästen immer zur Verfügung.

Voraussetzung für den Temperatursturz war das Gewitter vom Vorabend. Das hätte, wenn es in Goch nicht schnell erledigt gewesen wäre, den Veranstaltern des 20-jährigen GochNess-Geburtstags einigen Ärger bereiten können. „Wir hatten Glück“, denn als es am Samstagabend los ging, waren erst einige hundert Gäste am See, die sich im Zelt unterstellen konnten“, berichtet Stadtwerke-Chef Carlo Marks. Dann habe man intensiv die Wetterkarte studiert und sich schließlich mit dem Sicherheitsteam beraten. Und beschlossen, die Veranstaltung nach dem Gewitter weiter fortzusetzen. Was die richtige Entscheidung war, denn weder Blitze noch Regen kehrten zurück. Und statt dessen kamen etwa 1600 Männer und Frauen, die sich bei cooler House-Musik am Strand von GochNess sehr wohl fühlten.

Rockiger ging es am Abend davor zur Sache. „Wir waren ausverkauft, 2000 Leute wollten vor allem Kasalla hören und sehen“, so Marks.Die Kölsche Band macht zeitgemäße Rockmusik in Mundart und ist zurzeit sehr angesagt. Dafür braucht’s nicht mal Karneval. Die Cover-Band Skip Direction war fürs Aufwärmen zuständig und leitete zu einem ganz anderen Höhepunkt über: einem tollen Höhenfeuerwerk. Das nutzte den See als Bühne, sogar Flammen tanzten auf ihm, dazu die Sterne, effektvollen Raketen, das Zischen und Knattern – die Zuschauer waren begeistert.

Neben Erwachsenen und kleinen Kindern wollte das Gocher Freizeitbad natürlich auch den halbwüchsigen Fans an diesem Fest-Wochenende ein richtig schönes Angebot machen. Dazu war der „City Slide“ aus Kassel gechartert worden, eine ungeheure Wasserrutsche, die bisher in nur wenigen großen Städten aufgebaut worden war. Und jetzt in GochNess als Dankeschön für die treuen Badegäste. Michael Brach, Chef des Teams, das die Attraktion betreut, berichtet von einer Höhe von 13,20 Meter, von einem steilen Tunnel und einer Lkw-Plane sowie ziemlich hart aufgepumpten Gummireifen, auf denen man herab saust. Die wenigsten Kinder hatten mit einem Mal genug, gerade die Jungs waren begeistert von der rasanten Fahrt.

Die Chance, sich als vielseitig einsetzbares, verlässliches Team zu präsentierten, nutzte die Gocher DLRG. An diversen Spielständen waren die Aktiven vertreten, passten auf, schoben Wache, waren auf jede Krise vorbereitet – wie immer, wenn sie am Schwimmbad Dienst tun, nur diesmal zahlenmäßig viel stärker. Und drinnen ging der Betrieb ganz normal weiter, jetzt sogar mit dem Kletter-Schiff „Kenterprise“.