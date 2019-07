Trockenheit : Flächenbrand am Pfälzerweg in Goch schnell gelöscht

Flächenbrand am Pfälzerweg in Goch schnell gelöscht

Goch Ein größeres Stück landwirtschaftlicher Fläche ist am Freitag in Goch verbrannt. Die Feuerwehr war mit 35 Kräften im Einsatz. Das Feuer drohte auf die Böschung zur B9 überzugreifen.

Sprecher Torsten Matenaers erklärte: „Es standen 2,5 Hektar am Rand eines Getreidefelds in Flammen. Das Feuer drohte sich auf die Böschung an der B9 auszuweiten, deshalb ging es darum, möglichst schnell viel Wasser auf die Fläche zu bekommen.“

Die Löschzüge Asperden, Kessel, Hassum und Stadtmitte waren im Einsatz, nicht zuletzt machte sich der Schlauchwagen bezahlt, der über weite Strecken Wasser transportieren kann. Erst in der Nacht zum Donnerstag hatte die Feuerwehr ein Stück brennenden Waldes löschen müssen: In der Nähe des Campingplatzes am Gocher Berg verbrannten Bäume auf 50 Quadratmetern. „Die große Trockenheit in Verbindung mit dem Wind ist derzeit ein Riesenproblem“, so Matenaers.