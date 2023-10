Prozess startet 19-Jähriger aus Uedem wegen Überfalls auf Supermarkt angeklagt

Am Mittwoch beginnt um 9 Uhr vor der Jugendkammer des Landgerichts Kleve die Strafverhandlung gegen einen 19-jährigen polnischen Staatsangehörigen aus Uedem wegen besonders schweren räuberischen Diebstahls im Zustand verminderter Schuldfähigkeit. Laut Staatsanwaltschaft soll der seinerzeit erheblich alkoholisierte Mann am 8. Mai dieses Jahres acht Spirituosen im Gesamtwert von über 120 Euro in einem Supermarkt in Uedem entwendet und unter drohendem Vorhalt eines Messers gegenüber verschiedenen Personen den Markt verlassen haben. Zudem soll er noch diverse Gutscheinkarten mitgenommen haben. Zur Hauptverhandlung sind sechs Zeugen und ein Sachverständiger geladen.