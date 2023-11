Jugend-Landtag 18-Jährige aus Goch war kurze Zeit „Landtagsmitglied“

Goch · In Düsseldorf fand küzrlich der Jugend-Landtag Nordrhein-Westfalen statt. Mit dabei war auch die 18-jährige Natalie Fischer aus Goch. Was sie in der Landeshauptstadt erlebt hat.

21.11.2023 , 05:15 Uhr

Natalie Fischer „vertrat“ für drei Tage den Abgeordneten Bergmann Foto: CDU

Ob er an diesen drei Tagen frei hatte oder im Hintergrund mitarbeitete? Jedenfalls freue sich Günther Bergmann, CDU-Abgeordneter des Kreises Kleve im Düsseldorfer Landtag, dass er jetzt eine Kurzwoche lang gut im Parlament „vertreten“ wurde. In Düsseldorf fand nämlich der 13. Jugend-Landtag Nordrhein-Westfalen statt. Der CDU-Landtagsabgeordnete für die nördlichen und rechtsrheinischen Bereiche des Kreises Kleve, sorgte dafür, dass die 18-jährige Natalie Fischer aus Goch dabei sein konnte. Für drei Tage nahm die Jugendparlamentarierin den Platz des echten Landtagsabgeordneten ein. Höhepunkt des Jugend-Landtags war wieder die Plenarsitzung, welche auch per Livestream im Internet übertragen wurde und so von jedermann zu verfolgen war. Die Jugendlichen diskutierten Anträge zu den Themen „Ausbildungsberufe attraktiver machen und Fachkräftemangel in NRW lösen“ sowie „Politische Bildung fördern“. Die Beschlüsse der „Jugend-Landtagsabgeordneten“ werden nun den Abgeordneten des realen Parlaments zur Kenntnis gegeben. Ziel ist es, jungen Menschen einen Einblick in den Arbeitsalltag von Politikerinnen und Politikern zu geben und nachhaltig politisches und demokratisches Engagement zu stärken. „Mit dem Jugend-Landtag unterstützen wir, dass junge Menschen wie Natalie Fischer aktiv am politischen Geschehen teilnehmen, demokratische Abläufe miterleben und sich mit ihren Ideen einbringen“, erklärte Bergmann. Sogar am Rednerpult stehen durfte Natalie schon mal probehalber.

(nik)