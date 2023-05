170-Millionen-Investition Tricor-Ansiedlung: Politik setzt auf Jobs

Das hebt auch Jutta Seven als Fraktionschefin der SPD hervor. „Wir freuen uns, dass die Ansiedlung von Tricor gelungen ist. Das gemeinsame Gewerbegebiet ist eine gute Sache, wir standen von Beginn an hinter dem Bemühen der Stadt. Tricor bringt unserer Stadt hochwertige Arbeitsplätze und auch Ausbildungsplätze in der Industrie“, sagt sie. Kollege Hermann Brendieck von den Grünen hofft, dass sowohl Stellen für Hochqualifizierte, als auch für andere Menschen geschaffen werden; „es hat nicht jeder Abitur und Studium.“ Begeistert seien die Grünen darüber, dass beim Neubau die regenerativen Energien berücksichtigt würden: Photovoltaik auf dem Dach und als Eindeckung des Parkplatzes werde viel Strom produzieren. „Es wäre toll, wenn sich andere Unternehmen und die Supermärkte daran ein Beispiel nähmen.“