Uedem : Auf dem Sprung in die Live-Fernsehshow

Viktoria Binder auf dem Trampolin: Eines von mehreren Hobbys der Schülerin aus Uedem. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Die 13-jährige Victoria Binder aus Uedem ist am Mittwoch bei der KiKA Live-Sendung „Dreamteam“ eine der Kandidatinnen.

Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Intelligenz, Witz und Charme. Diese Fähigkeiten sind bei der Teilnahme an der „KiKA LIVE“-Fernsehshow „Dreamteam“ gefragt. Die Kandidaten treten dort in verschiedenen Spielen gegeneinander an und können am Ende gemeinsam mit den KiKA-Moderatoren Ben und Jess eine Sendung gestalten. Voraussetzung dafür ist, dass sie sich vorher in einer Liveshow gegen andere Teilnehmer im Zuschauer-Voting und anschließend im Finale gegen die anderen Tagessieger durchsetzen.

Eine der Kandidatinnen ist Victoria Binder aus Uedem. Die 13-Jährige ist Schülerin des Gocher Gymnasiums - ihre Lieblingsfächer sind Sport, Kunst und Englisch – und hat einen Großteil ihres Lebens in Texas in den USA gewohnt. Über eine Agentur, die sich bei ihren Eltern gemeldet hatte, war sie auf die Teilnahme an der Sendung gekommen. „Wir haben anschließend noch eine Bewerbung dorthin geschickt und dann ging es kurz darauf schon los“, schildert Mutter Ingrid.

info Die Gewinner dürfen eine Sendung moderieren KiKA-Dreamteam In der Sendung geht es darum, das Dreamteam aus Junge und Mädchen zu finden, die mit den Moderatoren Ben und Jess eine Sendung moderieren.



Zur Person Victoria Binder kommt aus Uedem und geht in Goch zur Schule. Hobbys der Schülerin sind Turnen, Trampolinspringen, Ballett, Zumba und Klavier spielen.

In den Osterferien verbrachte Victoria einige Tage in einem Camp mit den anderen Kandidaten, wo für diese verschiedene Wettbewerbe auf dem Programm standen. „Wir mussten eine Vertrauensübung machen, bei der wir uns von einer Leiter in die Arme der anderen Teilnehmer fallen lassen mussten“, erzählt Victoria: „Außerdem haben wir eine Nachtwanderung gemacht. Hier haben uns Ben und Jess zunächst begleitet, den Rückweg mussten wir allerdings alleine finden.“ Auch andere Spiele wie Geocaching gehörten zu den Challenges der Kandidaten.

In der nächsten Woche wartet dann am Mittwoch um 20 Uhr die Liveshow im Studio in Erfurt auf die Schülerin. Gemeinsam mit den anderen Teilnehmern Jolante, Elisa, Ben, Arndt und Vincent tritt Victoria hier um den Einzug ins Finale an. „Ich freue mich schon darauf, die anderen wiederzusehen, da wir uns echt gut verstanden haben. Leider können nur ein Junge und ein Mädchen von uns weiterkommen“, sagt die 13-Jährige, die in ihrer Freizeit beim Ballett, am Klavier und beim Zumba aktiv ist.

In der Liveshow treten die Kandidaten in Spielen mit- und gegeneinander an und bekommen Fragen gestellt, mit denen die Zuschauer sie noch besser kennenlernen sollen. Dies ist wichtig, weil die sechs Jugendlichen zwar schon während der Sendung Punkte sammeln können, aber auch ein Zuschauer-Voting über den Einzug ins Finale bestimmt. Dies wird im Verlauf der Show auf der Homepage des Senders durchgeführt.

Somit trifft Victoria am Mittwoch auch das Moderatoren-Duo Ben und Jess wieder. Die beiden hatte sie schon im Camp während der Osterferien kennengelernt. „Sie sind echt cool und locker drauf“, sagt Victoria: „Deswegen wäre es natürlich auch super, mit ihnen eine Sendung zu gestalten.“ Ob dies gelingt, wird sich nächste Woche entscheiden. Doch selbst wenn jemand anderes die Show gewinnen würde: Eine spannende Erfahrung ist es allemal.