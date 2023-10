12 Millionen Euro Investitionen Wofür Goch sein Geld ausgeben will – und wofür nicht

Der Großteil der Gocher Investitionen, nämlich alles nicht-bewegliche Anlagevermögen, wird im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebs abgebildet. Eine knappe Million der 2,65 Millionen Euro, die die Stadt als Investitionspauschale vom Bund bekommt, fließt dahin, ein Teil entsteht aus erwirtschafteten Abschreibungen im städtischen Haushalt, der größte Anteil aber (diesmal 8,7 Millionen Euro) muss durch Kredite finanziert werden. Auch, wenn das Geld für eine zeitgemäße Infrastruktur eigentlich fehlt: Das Leben in der Stadt muss gestaltet werden, man sei den Bürgern gegenüber in der Pflicht, hatte Kämmerin Bettina Gansen bei der Einbringung des Haushalts sinngemäß gesagt. Deshalb: Ressourcen verantwortungsvoll und zukunftweisend einsetzen. Was für zwölf Millionen Euro geplant ist.