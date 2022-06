Spaß am Schreiben : Gymnasium Goch gewinnt Wettbewerb

Goch Die Schülerzeitung „Grenzgänger“ wurde beim beim Schülerzeitungswettbewerb der rheinischen Sparkassen und zehn regionaler Tageszeitungen ausgezeichnet. Der erste Platz ist mit 2000 Euro dotiert.

Gemeinsam mit Thomas Pennartz, Geschäftsführer des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes (RSGV), überreichte sie die Auszeichnungen im Gebäude des rheinischen Sparkassenverbandes. Thomas Pennartz zeigte sich erfreut über das weiterhin große Interesse am Zeitungmachen bei den jungen Menschen. „Ich freue mich sehr, endlich wieder persönlich die Preise verleihen zu können, um so euer Engagement, die viele Arbeit und das Herzblut, das ihr in die Zeitungen steckt, gebührend zu würdigen“, erklärte er. Die vergangenen zweieinhalb Jahre seien gerade für die Schulen nicht einfach gewesen, entsprechend beeindrucke umso mehr, wieviel Interesse am Wettbewerb bestand.“