in Wachtendonk und Wankum : Zwölf Säcke voll Abfall eingesammelt

Dorfputz in Wachtendonk und Wankum: Gelungene Premiere für die gemeinsame Aufräumaktion.

Berthold Perret und Frank Ohnrich bereiteten die Aktion vor, die sie über Facebook verbreiteten. Über 21 Sammlerinnen und Sammler meldeten sich bei den Initiatoren in Wachtendonk und holten am Samstag vor dem Start ihre Utensilien wie Picker, Müllsäcke und gelbe Westen ab. In acht Bezirk wurde Wachtendonk eingeteilt und nach Unrat abgesucht. Der jüngste Sammler hieß Max und war drei Jahre, der Älteste 70 Jahre alt. Lediglich sechs Personen engagierten sich in Wankum und sammelten dort den Dreck anderer Leute zusammen. „Pech hatten wir mit dem Wetter. Es regnete zwischendurch heftig“, so Bertholt Perret später über den Verlauf. Mit von der Partie Grit Reinke, die wie Lothar Müller in Wachtendonk sammelte. „Finde ich gut“, erklärte Grit Reinke, die entlang der Wege sammelte. Über das Engagement vor Ort freute sich Frank Ohnrich. „Mülleimer gibt es genug in Wachtendonk. Ich wünsche mir, dass Menschen diese Mülleimer sehen und sie nutzen und nicht ihren Müll auf Beete und Straßen verteilen.“

Nicht die Besucher von Wachtendonk seien die Umweltverschmutzer. „Unser Müll ist hausgemacht“, so Ohnrich. In Wankum sammelte Verena Wendler mit Söhnchen Karl (4). Kaffeebecher, Bierflaschen und Plastik gehörten zu ihrer Ausbeute. „Ich würde sofort wieder mitmachen. Eine super Sache“, erklärte sie. Melanie Beckers war in Wankum die Organisatorin und konnte einen besonders kuriosen Fund bei der Polizei melden: ein geklautes Paar Nummernschilder aus dem östlichen Ruhrgebiet, das vermutlich für Straftaten gebraucht wurde. Auf die Idee der Müllaktion kam Berthold Perret, nachdem er in kürzester Zeit an der Fläche Eyller See gleich einen Sack voller Unrat, insbesondere in der Landschaft entsorgte Hundekotbeutel, gesammelt hatte. Perret: „Viele Kommunen sammeln bereits Müll. Warum nicht auch wir in Wachtendonk“, so seine Überlegungen damals. Mit der Gemeinde wurde man handelseinig. „Sie stellte Material, wir die Mannschaft. Die Gemeinde wird auch die gefüllten Säcke entsorgen.“ Zum Abschluss der Aktion traf man sich zur Bratwurst rund um den Grill. Und nach der Premiere gab es in gemütlicher Runde bereits Pläne, im nächsten Frühjahr gemeinsam mit der Feuerwehr Müll zu sammeln. „Die Feuerwehr sammelt entlang der Niers, wir säubern das Land“, so Ohnrich. Auch könnte sich im Herbst noch eine Aktion anschließen. „Wichtig ist doch, dass noch mehr Menschen mitmachen“, so Perret.