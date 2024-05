Auf der Strecke zwischen Krefeld und Kleve Eisenbahn-Nostalgie am Niederrhein

Zu sehen waren die beiden Loks um 19.40 Uhr zwischen Wetten und Kevelaer. Zirpel hatte von seiner Heimat Winnekendonk einen kurzen Weg. Erfahren hat er von der Sonderfahrt über Foren, in denen sich Eisenbahn-Freunde austauschen. Auch der Kontakt zu Lokführern ist hilfreich. Er hat selbst eine Ausbildung zum Lokomotivheizer absolviert. Im Alltag arbeitet er für eine Krankenkasse. Die Wochenenden gehören der Leidenschaft für die Eisenbahn. Zirpel ist Teil der Arbeitsgemeinschaft Westfalendampf, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Fahrten mit historischen Loks zu organisieren. Die nächste Fahrt in der Region ist am 14. September mit einem historischen Zug. Normalerweise sind diese Fahrten in kürzester Zeit ausgebucht.