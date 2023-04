Klassik in Aldekerk Pfarrheimkonzert bietet eine spannende Zeitreise

In den gut 70 Minuten erlebten die Zuhörer eine spannende Zeitreise der Musik. Zelzner glänzte mit seinem virtuosen Spiel, seinem warmen, vollen silbrigen Ton – auch in den hohen Lagen. Mit der „Syrinx“ von Debussy brachte er ein höchst anspruchsvolles Solostück in schwieriger (trockener) Akustik zu Gehör. Durch seine launige Einführung in das Werk ermöglichte er es den Zuhörern, die Musik zu verstehen. Langer Applaus für diese meisterliche Darbietung wurde vom Publikum gespendet.