Zweiter Weltkrieg in Wankum Erinnerung an ein Inferno – Der Angriff auf das Lager Harzbeck

Entstanden war das Lager an der Grefrather Straße in Wankum-Harzbeck ab 1933 als „Arbeitslager“ des Reichsarbeiterdienstes für junge Männer zwischen 17 und 25, die einen sechsmonatigen Arbeitsdienst leisten mussten. Das Nettegebiet zwischen Krickenbecker See und Nettemündung in Wachtendonk sollte durch Kultivierung landwirtschaftlich nutzbar gemacht werden. Ab 1939 wurde Harzbeck zwischenzeitlich zum Durchgangslager für Truppen auf dem Weg zur Westfront.