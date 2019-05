Kriminalität : 52-Jähriger beherbergte Drogenköche – fast sieben Jahre Haft

Wachtendonk/Kleve (jehe) Der Brand eines Vierkanthofes in Wachtendonk führte Ermittler im März 2018 auf die Spur eines Amphetaminlabors. Der Hofbesitzer, ein 52-jähriger Mann aus der Gemeinde, ist am Mittwoch vom Klever Landgericht wegen seiner Mithilfe bei der Drogenproduktion zu sechs Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Wegen Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verurteilte die 2. große Strafkammer den 52-Jährigen. Genauer gesagt: das 18.000-fache der nicht geringen Menge, wie der Vorsitzende Richter Alexander Lembke abschließend feststellte. Die Kammer ging – unter anderem auf Basis eines Sachverständigengutachtens – davon aus, dass in dem hochprofessionellen Labor zwischen Ende 2017 und Ende März 2018 400 Liter Amphetaminöl hergestellt worden seien. Aus dem Öl wird die pulverförmige Aufputschdroge „Speed“ hergestellt. Aus 400 Litern hätte man laut Staatsanwalt Ralf Trepmann wohl etwa 1,7 Tonnen des Endprodukts herstellen können – so viel, wie 2017 im gesamten Bundesgebiet sichergestellt worden sei. Die Dimensionen seien selbst für erfahrene Gutachter und Kriminalbeamte neu gewesen, sagte der Anklagevertreter in seinem Plädoyer.

Der Angeklagte hatte im Verfahren erklärt, erst etwa zehn Tage vor dem Brand von dem Amphetaminlabor in seinem Hof erfahren zu haben. Sein Verteidiger beantragte daher eine bewährungsfähige Strafe wegen Beihilfe. Die Kammer schenkte der Einlassung jedoch ebenso wie die Staatsanwaltschaft keinen Glauben und ging in ihrem Urteil davon aus, dass der 52-Jährige von Anfang an in den Zweck der Anmietung eingeweiht gewesen sei. Zudem habe er für die Mitglieder der verantwortlichen Bande – welche gesondert verfolgt wird und ihren Ursprung wohl in den Niederlanden hat – Transporte und Entsorgungen erledigt, so der Vorsitzende.