Issumer Brauerei steht einen Tag lang still Diebels-Beschäftigte streiken wieder

Trillerpfeifen und gelbe Warnwesten werden am Dienstag wieder das Bild vor den Toren der Issumer Brauerei Diebels bestimmen. Die Arbeiter gehen dann nicht zu ihrer Schicht, sondern streiken vor den Toren der Traditionsbrauerei. Denn noch gibt es keine Annährung zwischen den Forderungen der Arbeitnehmer und dem Angebot der Arbeitgeber. Angesichts der Inflation (8,5 Prozent im Februar) und gestiegenem Bierabsatz in NRW wollen die Arbeitnehmer ein Stück vom Kuchen abbekommen. Die Forderung lautet: 430 Euro mehr Lohn monatlich (für Auszubildende 150 Euro). Die Arbeitgeber hatten zunächst 2,5 Prozent mehr Lohn für 2023 und noch einmal für 2024 angeboten plus eine Einmalzahlung in Höhe von 1000 Euro. „Die wäre sofort verpufft“, so die einhellige Meinung der Gewerkschaft NGG zur Idee der Einmalzahlung. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) setzt sich für die Rechte der Arbeitnehmer ein. Das letzte Angebot der Arbeitgeber lautete 150 Euro mehr Lohn. Damit liegt das Angebot noch weit von dem entfernt, was die Streikenden sich vorstellen. Die wollen noch einmal ordentlich Druck machen. Am Donnerstag steht nämlich die nächste Verhandlungsrunde an. „Ich bin vorsichtig optimistisch“, sagt Thomas Engelsiepen, Betriebsratsvorsitzender bei Diebels in Issum. Wie die Verhandlungen am Ende ausgehen, das kann keiner sagen. Auf jeden Fall werden die Issumer ein weiteres Mal zusammenstehen und sich lautstark für mehr Lohn einsetzen. Gerechnet wird mit rund 200 Streikenden in Issum. Einen ersten Streik im Rahmen der aktuellen Tarifverhandlungen hatte es am 23. Februar gegeben. Von 8 bis 18 Uhr lief kein Bier durch die Leitungen der Brauerei. „200.000 Liter sind nicht gefüllt, etwa 100.000 Liter nicht verkauft worden“, rechnete damals Betriebsratsvorsitzender Thomas Engelsiepen vor.