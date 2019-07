Umweltpolitik : 50 demonstrieren gegen Klimawandel

Kundgebung auf dem Markt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Bei weitem nicht so viele wie bei der Premiere im Mai haben am Freitag in Geldern gegen den Klimawandel demonstriert. Rund 50 meist jüngere Teilnehmer zogen mit Plakaten vom Markt über die Issumer Straße und den Ostwall zum Rathaus, skandierten unter anderem „Eins, zwei, drei, vier, für das Klima sind wir hier“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Abend zuvor hatte der Haupt- und Finanzausschuss Geldern rund zweieinhalb Stunden über eine Klima-Resolution für die nächste Ratssitzung diskutiert. Jannik Berbalk, der Organisator des Gelderner Klima-Streiks, bedauerte, dass auf Betreiben von CDU und FDP der Begriff „Klimanotstand“ aus dem Text gestrichen worden sei. Hermann-Josef Eicker (SPD) teilte mit, die CDU habe das Symbolwort aus rechtlichen Gründen abgelehnt.