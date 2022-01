Weihnachtsverlosung des Werberings Geldern : 500-Euro-Gutschein geht an Marianne Janssen

Werbering-Vorsitzende Karla Leurs (v.l.), Marianne Janssen, Citymanagerin Valerie de Groot und Werbering-Geschäftsführer Gerd Lange Foto: Gisela Grabowski/Garbowski

Geldern Der Werbering Geldern hat den zweiten Hauptpreis der Weihnachtsverlosung überreicht. Die Tochter der Gewinnerin hatte die Lose in den Glücksbriefkasten der Sparkasse eingeworfen.

„Ich habe beim Holländischen Blumencenter De Does Blumen für das Grab meines kürzlich verstorbenen Mannes gekauft und die Gewinnlose bekommen“, berichtet Marianne Janssen, als sie erfuhr, dass eines dieser Lose ihr einen Hauptgewinn beschert hat. Glücklicherweise hatte ihre Tochter die ausgefüllten Lose mitgenommen und bei der Sparkasse in den Glücksbriefkasten eingeworfen.

Viele Gelderner Bürger kennen Marianne Janssen noch als Bäckereiverkäuferin in der Bäckerei Herle in Geldern. So auch die Werbering-Vorsitzende Karla Leurs, die sich freute, ihrer ehemaligen „Nachbarin“ zum Gewinn gratulieren zu können. Diese zeigte ihr ganz stolz eine Armbanduhr an ihrem Handgelenk, die vom 125. Jubiläum des Schmuckgeschäftes Wedershoven stammte, das bekanntlich gerade das 150. Jubiläum feiert. Im Foyer der Sparkasse am roten Glücksbriefkasten des Werberings Geldern erhielt Marianne Janssen nun den Preis. Ein „überdimensionaler Stadtgutschein“ wurde ihr symbolisch überreicht, und von Gelderns Citymanagerin Valerie de Groot gab’s einen schönen Blumenstrauß dazu. Um die Einkäufe zu erleichtern, hatte Werbering-Geschäftsführer Gerd Lange die beliebten Stadtgutscheine im bekannten Format für die Gewinnerin vorbereitet.

Man kann die Gutscheine in mehr als 70 Geschäften in Geldern centgenau einlösen. Es gibt sie im Swertz Hagebaumarkt Veert, bei Barbara Valkysers in Geldern sowie der Volksbank an der Niers, der Sparkasse (nur für Kontoinhaber) und online unter www.geldern-lokal.de. Online kann man ihn mit eigenem Bild personalisieren und in beliebiger Höhe individuell gestalten.

Bei der zweiten Ziehung der Weihnachtsverlosung haben im Übrigen weitere 150 Gewinnerinnen und Gewinner Gutscheine der Werbering-Mitgliedsgeschäfte in Wert zwischen zehn und 50 Euro gewonnen. Diese sind per Post verschickt worden. In Kürze wird bekanntgegeben, wer den Hauptgewinn, den Einkaufsbummel mit 2000-Euro-Stadtgutscheinen gewonnen hat.

(RP)