Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern : Nähe trotz Distanz beim Vorleseabend

Die Lehrer Markus Cremer, Jochen Schmidt und Tina Lindeke (v. l.) lasen den Schülern des Friedrich-Spee-Gymnasiums Geschichten vor. Die Übertragung fand online statt. RP-Foto: N. Prümen Foto: Norbert Prümen

Geldern Auf Nachfragen der Schüler fand nun schon der zweite digitale Vorleseabend am Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern statt. Wie die Lesereise verlief und warum Vorlesen gerade in Coronazeiten wichtig ist.