Zwischenziehung bei der Gelderner Weihnachtsverlosung : Bei der Weihnachtsverlosung in Geldern Gutscheine gewinnen

Noch bis zum 24. Dezember läuft die diesjährige Weihnachtsverlosung. Kurz danach werden in der Schlussziehung weitere 100 Gewinne und der Hauptgewinn gezogen. Immerhin gibt es als Hauptpreis einen Einkaufsbummel im Wert von 2500 Euro in Werbering-Gutscheinen zu gewinnen. Das Mitmachen ist ganz einfach und hat sich schon gut eingespielt. Bei jedem Einkauf in den teilnehmenden Geschäften des Werberings bekommt man ein oder mehrere Glückslose. Diese Kärtchen erklären, was eigentlich ganz einfach ist. Man muss nämlich dieses Glückslos einfach nur ausfüllen und in den Weihnachtsbriefkasten im Foyer der Sparkasse am Markt einwerfen. Der leuchtend rote Weihnachtsbriefkasten steht bis zum Heiligen Abend im Foyer der Sparkasse in Geldern und ist nicht zu übersehen. Da er im auch in den Abendstunden und am Wochenende frei zugänglichen Bereich des Foyers steht, kann man jederzeit seine Gewinnkarten dort einwerfen.